Vandrefalkene er ikke skræmt væk

Statsskovrider Claus Jespersen mener ikke, at vandrefalkene ved Stevns Klint er blevet skræmt væk af forundersøgelserne ved Stevns Fyr. Men hvis de bygger rede på stedet, kan det blive nødvendigt at udsætte næste etape af projektet, der efter planen skal begynde 22. maj.

Stevns - 05. april 2018 kl. 14:29 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er helt opmærksomme på, at vi i henhold til internationale konventioner er forpligtede til at beskytte vandrefalken og dens biotop. Af samme grund holder vi øje med fuglenes udbredelse og færden, og vi har et mangeårigt samarbejde med en caretaker fra Dansk Ornitologisk Forening, som følger vandrefalkene både på Stevns og andre steder i landet.

Sådan siger skovrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen Storstrøm, som har ansvaret for driften af naturforvaltningen i et stort område, der bl.a. dækker Stevns. Det er således også hans forvaltning, der har givet tilladelse til de geologiske forundersøgelser af kridtlaget ved Stevns Fyr.

Han modtog i den egenskab en mail fra Højerup Borgerforenings formand Anita Pedersen onsdag før påske - 26. marts - hvor hun på foreningens vegne udtrykker bekymring for, om forundersøgelsen med store kraner kan have skræmt et vandrefalkepar væk fra området.

- Vi har gennemført forundersøgelsen i dagene fra 19. til 22. marts, og de blev afsluttet fire dage før, at vi modtager brevet fra Højerup Borgerforening. På dette tidspunkt var arbejdet stoppet, siger Claus Jespersen.

Flere kilder, som DAGBLADET har talt med, gør imidlertid gældende, at observationerne af vandrefalkeparret under Stevns Fyr har stået på længe inden forundersøgelsen, og dette var meddelt Stevns Kommunes natur- og miljøforvaltning.

- Her skelner vi mellem potentielle og etablerede redesteder. I 2017 var der to ynglende vandrefalkepar i hver sin ende af Stevns Klint, men ikke nogen under Stevns Fyr. Det er svært at tage hensyn til potentielle redesteder, før vi ved, om fuglene rent faktisk slår sig ned og bygger rede et bestemt sted. Men er der klare indicier for, at der er etableret redested, skal vi selvfølgelig tage højde for det, siger Claus Jespersen.

Han tilføjer, at Naturstyrelsen på baggrund af henvendelsen fra Højerup Borgerforening har bedt DOF's caretaker undersøge området på ny. Det skete i søndags 1. april, og observationerne var positive:

- Han kunne bekræfte, at der er aktivitet blandt et vandrefalkepar ved Stevns Fyr. Så fuglene er altså ikke blevet skræmt væk af forundersøgelserne mellem 19. og 22. marts, konkluderer han.

Mens analysen af prøverne fra Klintens undergrund ved Fyret nu står på, lægges der op til næste etape af de geologiske forundersøgelser. Entreprenøren er bestilt til at udføre arbejde fra 22. maj og nogle dage frem.

- Men det er klart, at hvis der til den tid er et ynglende vandrefalkepar på stedet, så må vi formodentlig udsætte projektet, til ungerne er fløjet fra reden. Så er vi nødt til at lave en grundig risikovurdering af arbejdet, siger Claus Jespersen.

Er en trappe forsvarlig?

Men er det overhovedet forsvarligt at bygge en trappeafsats ind i Klinten, hvis der yngler et vandrefalkepar tæt på - med flere hundrede daglige besøgende?

- Det afhænger af mange forhold - f.eks. hvor tæt den hylde, som fuglene bygger rede på, er på trappen, og om der er direkte indblik fra trappen til reden. Men overraskende nok har vi en del eksempler på, at vandrefalkene tilpasser sig forholdene. Af de 14 par, som i 2015 ynglede i Danmark, har flere af dem bygget rede tæt på menneskelig aktivitet. Det gælder bl.a. parret på Store Klint på Møn, hvor reden ligger tæt på Maglevandstrappen, der er den mest befærdede trappe på Møns Klint. Og vi har vandrefalke, der har bygget rede på Storebæltsbroen, Stigsnæsværket og Kundbyværket, siger statsskovrideren.

Det første ynglende vandrefalkepar i Danmark slog sig ned på Møn i 2001. I 2015 var der 21 lokaliteter med 14 ynglende par, der tilsammen fik 30 unger på vingerne. To af parrene ynglede ved Stevns Klint.

DAGBLADET har været i kontakt med Stevns Kommune, der imidlertid henviser til det svar, som skovrider Claus Jespersen er kommet med.