Set fra standen ligner det en flok lemminger, der på rad og række og med dødsforagt kaster sig i havet. Men der er tale om et udsnit af de omkring 500 atleter, der sidste sommer indledte Stevns Jernmand med en rask svømmetur ved Rødvig Strand.

Vandgangen der udeblev i år

Stevns - 14. juli 2020

Det er sommeren, hvor alle de faste indslag er aflyst. Sol over Stevns, musikaftenerne i Solgårdsparken, Store Heddinge by Night og en lang række sankthansfester.

Og så ikke at forglemme Stevns Jernmand, der plejer at samle omkring 500 atleter sidst i juni til en aktiv dag i Rødvig. Det skulle i år have fundet sted søndag 28. juni, men som med så meget andet satte coronakrisen en stopper for det arrangement.

Men tilmeldingen til næste års arrangement er allerede gået i gang. Her har Køge TriTeam valgt at rykke datoen en uge frem for at undgå sammenfald med andre sportsbegivenheder. Stevns Jernmand 2021 finder således sted søndag 20. juni næste år.

Der er længe til - men i mellemtiden kan vi genopfriske synet af nogle af de mange atleter, der kaster sig i bølgen blå fra Rødvig Strand. Billedet er taget ved arrangementet sidste år af Sabine Kleinhout, der har sendt os dette sommerpostkort.

Vi iler med at bringe det fine billede og opfordrer alle læsere til at sende deres sommerbilleder ind til redaktionen. Frem til 8. august bringer vi et udvalg af de bedste skud i avisen. Billederne skal blot være taget på Stevns om sommeren - det behøver ikke at være fra i år. Send billedet som vedhæftet fil i høj opløsning til stevns.red@sn.dk og skriv gerne lidt om, hvor billedet er taget og omstændighederne bag det.