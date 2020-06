Valløby Motion åbner igen

- Valløby Motion glæder sig til at se alle medlemmer igen efter at have ligget stille i tre måneder. Sommeren er lang, og der er mange træningsture endnu, samt to afdelinger af klubmesterskabet, der skal afvikles. Den første er programsat til lørdag 18. juli, mens anden afdeling er lagt lørdag 17 oktober med efterfølgende sæsonafslutning, lyder det fra klubben.