På billedet fra overrækkelsen ses fra venstre iværksætter og prismodtager Anne Kristine Schwartzbach, bestyrelsesmedlem i Vallø Stift Anne Sophie Scavenius, dekanesse for Vallø Stift Marianne Bardenfleth og kurator for Vallø Stift Christian Castenskiold. Pressefoto

Vallø Prisen til rollemodel for kvindelige iværksættere

Stevns - 19. november 2019 kl. 14:16

Vallø Stift har hvert år siden 2010 uddelt en pris il en person eller organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme kvinders forhold. Mandag blev dette års pris givet til iværksætter Anne Kristine Schwartzbach ved et arrangement i Aarhus. Med prisen følger 100.000 kroner.

I begrundelsen for prisen hedder det, at »Anne Kristine Schwartzbach modtager prisen for at have skabt en platform, der på innovativ vis kan hjælpe angstramte gennem virtual reality og for at være en rollemodel for kvindelige iværksættere«.

Hun er stifter af og direktør for Konfront, der

- Jeg er utrolig stolt over at være blevet udvalgt til at modtage Vallø Prisen. Jeg vil gerne inspirere andre kvinder til at interessere sig for iværksætteri og teknologi, så vi kan skabe en højere grad af diversitet på området. Da jeg stiftede Konfront, var det for at løse et samfundsmæssigt problem, og fordi jeg virkelig troede på min idé. Jeg havde som lærer og familierådgiver på det tidspunkt ingen erfaring med teknologi, men til gengæld havde jeg en masse andre erfaringer med i bagagen. Derfor er mit råd til andre, der vil springe ud som iværksættere at bevare troen på sin idé og ikke at være bange for at kaste sig ud på dybt vand, siger Anne Kristine Schwartzbach.

Vallø Stift ønsker med prisen at fremhæve kvindelige rollemodeller, der gør en ekstraordinær forskel for vores samfund, og som kan være til inspiration for andre. Anne Kristine Schwartzbach er en rollemodel samtidig med, at hun løser et vigtigt samfundsmæssigt problem, forklarer kammerherre, hofjægermester Christian Castenskiold, der er kurator for Vallø Stift.

- I år ville vi i Vallø Stift gerne hylde en kvindelig iværksætter og slå et slag for, at iværksætteri er for alle uanset køn og baggrund. Anne Kristine er et forbilledligt eksempel. Hun er med stor succes sprunget ud som tech-iværksætter, og samtidig hjælper hun med Konfront udsatte mennesker med mentale udfordringer. Jeg håber, at iværksættere som Anne Kristine kan være med til at inspirere andre, siger hun.

Vallø Prisen blev indstiftet i 2010 og uddeles hvert år. Prisen er tidligere blevet tildelt blandt andre Margrethe Vestager for hendes »ekstraordinære indsats« som konkurrencekommissær, til hæren, der aktivt arbejder med diversitet og inklusion, Bydelsmødre, der er en mentorordning for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, og Maternity Foundation, der hjælper kvinder i Afrika til at få en sikker fødsel.