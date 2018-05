Send til din ven. X Artiklen: Vallø Lokalhistoriske Arkivforening er nu en realitet med egen bestyrelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vallø Lokalhistoriske Arkivforening er nu en realitet med egen bestyrelse

Stevns - 07. maj 2018 kl. 05:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag 25. april så Vallø Lokalhistoriske Arkivforening dagens lys på en stiftende generalforsamling. her blev der valgt bestyrelse og indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde mandag 14.maj.

Vedtægten blev også godkendt med et par redaktionelle ændringer.

De fire bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt, er Bjarne Kærbo (for ét år), Mogens Madsen (for to år), Inge Janning (for ét år) samt Inger Olsen (for to år).

Finn Seehusen og Palle Aagaard blev valgt som suppleanter for henholdsvis ét og to år.

Efter vedtægten består bestyrelsen af yderligere et medlem valgt af Kommunalbestyrelsen samt et medlem indsat af bestyrelsen for Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv.

Endeligt skal der findes en arkivleder, der efter opslag udpeges af bestyrelsen for den nye forening.

- Hvis nogen få skulle være i tvivl om formålet med denne stiftende generalforsamling, er det sådan, at arkivet ophører med at være et kommunalt drevet arkiv og overgår til at være et foreningsdrevet. Det skyldes et politisk ønske om harmonisering mellem de to arkiver i kommunen, men er ikke en besparelse, som man ellers så ofte oplever i den kommunale verden, sagde Leif Nielsen på den stiftende generalforsamling.

- Det er vigtigt med et lokalhistorisk arkiv, der knytter sig til et særligt lokalt område. Derfor har det ikke været ønskeligt at slå de to arkiver sammen i en fælles drift - det har hverken vi i arbejdsgruppen eller Stevns Lokalhistoriske Arkiv ment, var en god løsning. Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv er meget aktivt i forvejen og ønskede ikke at overtage ansvar og drift - derfor er vi samlet her, for at danne en ny arkivforening.

- Ingen gør arbejdet alene, og alle de frivillige, der både nu og gennem årene har arbejdet på Arkivet, skylder si allesammen en stor tak for en helt uvurderlig indsats, lød det også fra Leif Nielsen.

- Det er et vigtigt arbejde, der nu skal føres videre, for er det ikke sådan, at faktisk er på vores fortid, at vi bygger fremtiden, sagde han.