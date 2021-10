SF går til valg med formand Michael Graakjær (th.) som spidskandidat og nuværende kommunalpolitiker Jan Jespersen som nr. 2. Foto: Henrik Fisker

Valgprogram: SF vil både arbejde bredt og have et systemskifte

Stevns - 22. oktober 2021 kl. 17:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Jan Jespersen har kun været medlem af SF i et par måneder. Med sit partiskifte fra Enhedslisten fik SF atter plads i Kommunabestyrelsen, og det har styrket selvtilliden i det lille venstrefløjsparti, der ellers har været ude af stevnsk lokalpolitik i to valgperioder.

Han fik plads nr. 2 på listen, og når han ikke blev spidskandidat, var det udelukkende, fordi partiets love forhindrede det. Michael Graakjær var allerede på et medlemsmøde i foråret blevet valgt til posten, og det kunne ikke laves om, selv om »det ville have været mest naturligt«, som samme Michael Graakjær - der også er lokalformand for partiet - formulerer det.

- Men planen er da, at vi skal vælges begge to, tilføjer han optimistisk.

Det tror Jan Jespersen dog ikke, bliver nemt - selv om man aldrig skal afskrive noget på forhånd som medlem af et stort valgforbund.

Hvor bredt skal SF favne?

De to kandidater har delt vælgermøderne mellem sig, så de begge får mulighed for at profilere sig. En time i selskab med dem begge afslører imidlertid, at der stadig er små nuancer i deres synspunkter. Et af stederne går på, hvor bredt SF skal favne i en konstituering.

- Vi peger på Henning som borgmester, siger Michael Graakjær. Og tilføjer så, at en konstitueringsaftale gerne må være så bred som mulig - bare den socialdemokratiske borgmesterkandidat sidder for bordenden.

- Jeg synes ikke, at vi skal lave blokpolitik, men vi skal have vores synspunkter igennem. F.eks. skal skattestigningen stå ved magt i hele valgperioden, understreger han.

Men Jan Jespersen har en vigtig tilføjelse:

- Hvis vi får flertallet i vores valgforbund, tror jeg ikke, at vi får de andre med. Det gør måske heller ikke så meget. Jeg har længe syntes, at vi trænger til et politisk systemskifte på Stevns, siger han.

Havmøller og solceller

Hvad vil SF så bruge sin eventuelle indflydelse i en ny kommunalbestyrelse til? Partiet har lavet et valgprogram i 13 punkter, som DAGBLADET beder de to kandidater om at koge ned til de tre vigtigste mærkesager.

Efter en kort forhandling bliver de enige om at pege på klima og miljø, ældre og velfærd samt børn og unge.

- Klima og miljø betyder uendeligt meget for vores allesammens fremtid. Derfor er jeg også med i Klima- og Energigruppen, og hvis muligheden byder sig, vil jeg gerne være formand for et nyt klimaudvalg under Kommunalbestyrelsen, siger Michael Graakjær.

Han nævner Varpelev-projektet som det ambitiøse flagskib, som skulle dække 95 procent af kommunens energibehov. Men som kuldsejlede, da de høje vindmøller ikke blev til noget.

- Så lægger man bare hele planen ned, og det dur jo ikke. Trods megen snak har vi ikke været langt fremme i skoene, når det gælder klimaet på Stevns, siger Michael Graakjær, der har været med til at foreslå solceller på svømmehallen i Store Heddinge - og som heller ingen betænkeligheder har ved kystnære havmøller i Køge Bugt. Andre mærkesager er mere skovrejsning, der kan styrke biodiversiteten.

Bedre rengøring

Jan Jespersen brænder især for socialområdet. Han anerkender, at der i denne valgperiode er sket forbedringer, især i plejesektoren, men understreger, at der er lang vej endnu.

- Der skal være bedre tid til de ældre på plejecentre og også gerne til de hjemmeboende. De udekørende bruger for megen tid på at køre rundt i forhold til, hvor kort de kan være hos borgerne. Vi har gennemført rengøring hver 14. dag i stedet for hver tredje uge, men der er ikke tid til at tørre støv af på panelerne eller flytte møblerne, så sosu-assistenterne kan komme til med støvsugeren. Hvorfor skal nogen finde sig i ikke at bo sundt og rent eller være afhængige af, at de pårørende kommer og går arbejdet færdigt, spørger han.

Michael Graakjær tilføjer, at der bliver færre og færre faglærte inden for døgnplejen. Det vil han lave om på gennem opkvalificerende kurser for de ufaglærte. Jan Jespersen tilføjer, at hvis det kan lykkes at fastholde de ansatte, vil der være brug for at rekruttere færre nye medarbejdere, som er så svære at få fat på.

Højst 24 i klassen

På skoleområdet er SF parat til at vedtage et loft på 24 elever i klasserne - og her må Stevns gerne foran med en selvstændig, kommunal beslutning uden at vente på Folketinget.

- Det koster penge, men de kommer igen på den lange bane, siger Jan Jespersen.

I daginstitutionerne skal andelen af uddannede pædagoger sættes op. Den kommunale målsætning om 65 procent bør være et minimum - og SF vil gerne op på 80 procent uddannet personale. I 2023 kommer der en statslig pulje til opkvalificering af personalet, og her bør Stevns sidde forrest for at søge penge, mener partiet.

Michael Graakjær tilføjer, at kodeordet for en bedre børnepolitik er at bryde den sociale arv.

- Vi kan gøre det bedre for det enkelte barn. Jeg tror meget på, at vi skal levere en håndholdt indsats for alle børn, inden de starter i børnehaven, siger han.