Sofus Christensen er nr. 2 hos Radikale, der håber at få både ham og Line Krogh Lay valgt - og måske en tredje. Foto: Henrik Fisker

Valgprogram: Radikale befinder sig allerbedst lige i midten

Stevns - 24. oktober 2021 kl. 06:25 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Hvis der er ét emne, som Line Krogh Lay især har beskæftiget sig med i denne valgperiode, så er det FN's 17. verdensmål. Det kan måske hænde, at en og anden har tænkt, at diskussionen om bæredygtighed kan virke en smule diffus og fremmed, men hvis man spørger den enlige radikale politiker i Kommunalbestyrelsen, er verdensmålene noget nær det vigtigste, som man overhovedet kan beskæftige sig med. Det handler jo om verdens overlevelse, intet mindre - og det kræver en radikal (!) omstilling til en anden måde at indrette vores hverdag på, også på Stevns.

Line Krogh Lay blev i valgperioden udpeget til formand for det særlige udvalg, som Kommunalbestyrelsen nedsatte for at omsætte de 17 verdensmål til konkrete anbefalinger. Et arbejde, som hun har været meget begejstret for - ikke mindst det engagement, som de udpegede borgere i udvalget lagde i arbejdet.

Begejstringen over udvalgets arbejde er så stor, at hendes parti: Radikale Venstre har kopieret formen, da det skulle skrive sit valgprogram. Det består slet og ret af »17 stevnske hverdagsmål«, der hver især spiller sammen med FN's verdensmål.

- Teorierne skal omsættes i praksis. Så når FN siger: Afskaf fatttigdom, så matcher vi med vores radikale bud på, hvordan det kan lade sig gøre. Det har vi nogle bud på - f.eks. at gøre en målrettet indsats for at få alle med i daginstitutioner og skole samt at målrette tilbud til de sårbare grupper, siger Line Krogh Lay.

Bæredygtighed i fokus

Selv har hun samlet sine egne hovedsynspunkter i tre overskrifter, der alle bygger på det centrale ord: bæredygtighed: Grøn bæredygtighed, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Og så åbnes der op for mere natur og biodiversitet, at møde borgerne i øjenhøjde, og at skatten skal holdes i ro - for blot at nævne nogle få mærkesager.

- Vi går til valg på et holistisk perspektiv, supplerer Sofus Christensen, der er opstillet som nr. to på den radikale liste.

Line Krogh Lay vil gerne have bæredygtighedstanken helt ind i det politiske maskinrum.

- Derfor bør alle partier være repræsenteret i Økonomiudvalget, og jeg ser gerne, at man her også vurderer, om beslutningerne er bæredygtige ud fra et grønt, bæredygtigt perspektiv - ud over det økonomiske, siger hun.

Ja tak til formandspost

Selv er hun ikke medlem af Økonomiudvalget i dag, og som det eneste af de fire partier i flertalsgruppen er hun ikke formand for ét af de stående udvalg. Det vil hun gerne lave om på i næste valgperiode:

- Jeg synes, at der har været et manglende fokus på kultur og fritid, og det vil jeg tænke sammen med naturområdet. Et sådant udvalg byder jeg gerne ind på, når formandsposterne skal fordeles, siger Line Krogh Lay.

Partiet i midten

Radikale går til valg som »partiet i midten« - samtidig med, at det er en del af det røde valgforbund, der også omfatter Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Da valgforbundet blev lanceret i det tidlige forår, var det uden Enhedslisten - af den simple grund, at Radikale ikke ønskede partiet med. Det har Line Krogh Lay siden givet køb på, men til gengæld er hun blevet løsere i tøjlerne, når snakken går på, hvem der skal være borgmester efter valget.

- Vi har det som parti bedst med at være med til at træffe beslutninger. Hvis man ikke sidder med ved bordet, får man ingenting igennem. Derfor er det et mål i sig selv, at det brede flertal, som vi har i dag, skal fortsætte efter valget. Det har fungeret godt og har givet ro i det politiske arbejde - og det er med til at sikre de holdbare løsninger, hvor politikerne lytter til hinanden og samarbejder.

- For mig er det vigtigere, end hvem der bliver borgmester. Det kan godt blive Henning Urban Dam, hvis der er flertal, der peger på ham. Men det skal være i spidsen for en bred koalition.

- Men hvis det mager sig sådan, at Radikale bliver tungen på vægtskålen, så er jeg også parat til at tage posten. Det er dog ikke målet i sig selv, siger hun.

Afskær højrefløjen

Men hvis valget ender med en sejr til det blå valgforbund, er Line Krogh Lay også til at tale med.

- Så vil jeg stadig arbejde for et bredt flertal. Her er målet at afskære den yderste højrefløj fra indflydelse, og jeg kan sige klart, at jeg ikke vil sikre et blåt flertal, der er afhængig af Dansk Folkepartis og Nye Borgerliges stemmer. Jeg kan formentlig godt sidde i flertalsgruppe med Nyt Stevns, men de kan godt glemme drømmen om at få borgmesterposten, siger hun.

En så klar udmelding kræver en vis portion selvtillid. Den synes at være i behold hos partiet:

- Vi regner med at gå frem - måske får vi to eller tre mandater. Vi opstiller to unge kandidater med et frisk syn på tingene, siger Line Krogh Lay.