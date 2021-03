Se billedserie Aftalen om et valgforbund bærer tre - og kun tre - underskrifter. Dermed har de tre partier sagt nej til såvel Enhedslisten som blå blok. Foto: Henrik Fisker

Valgforbund siger nej til EL og blå blok

Stevns - 03. marts 2021 kl. 14:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Med beslutningen om at lave et valgforbund mellem Socialdemokratiet, Radikale og SF har de tre partier samtidig trukket en grænse mod både venstre og højre. Partierne indbyder efter valget til et bredt samarbejde med så mange partier som muligt i Kommunalbestyrelsen, så længe det tager udgangspunkt i de tre hovedpunkter, som de tre partier er blevet enige om som grundlag.

Ved kommunevalget i 2017 var Socialdemokratiet og Radikale i valgforbund med hinanden uden andre partier. Det flyttede dog ikke nogen mandater på valgaftenen, da begge partier hver for sig havde stemmer nok til de mandater, som de fik. Socialdemokratiet gik ét mandat frem til seks, mens Radikale ved egen hjælp fik genvalgt Line Krogh Lay.

Derimod fik SF's valgforbund med Enhedslisten betydning for sidstnævntes valgresultat. SF kom med blot 341 stemmer ikke i Kommunalbestyrelsen, og derfor gjorde partiets stemmer nytte for Enhedslisten, som dermed lige akkurat sikrede sig mandat nr. to. Mandatet gik fra Venstre, som dermed måtte nøjes med fire pladser, hvor det først på valgaftenen ellers tegnede til fem mandater.

Men denne gang har SF skiftet side og er gået til Socialdemokratiet og Radikale på bekostning af Enhedslisten.

SF er ked af afvisning af EL

- Det har vi haft en grundig drøftelse om internt i partiet, og vi har efterfølgende haft en lang snak med Enhedslisten om vores beslutning. Vi har lagt vægt på at være med i et bredere samarbejde, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne havde set, at Enhedslisten var kommet med i vores valgforbund. Så for mig er der ikke tale om et fravalg af Enhedslisten, siger Michael Graakjær, der er »ked af«, at han ikke kom igennem med sit synspunkt.

Line Krogh Lay bekræfter, at hun har været med til at sætte hælene i over for Enhedslisten.

- Der er stor forskel på valgforbund og et samarbejde efter et valg. For os vil det være rigtigt svært at lægge radikale stemmer til Enhedslistens valg.

De tre partier har til gengæld aftalt, at hvis Alternativet beslutter sig for at stille op til kommunevalget - det lykkedes ikke for partiet ved det seneste valg i 2017 - vil partiet blive inviteret til en forhandling om at tilslutte sig valgforbundet. Herudover er der lukket for tilgang af nye partier.

Ønsker borgmesterskifte

Ligesom valgforbundet afgrænser sig mod venstre til Enhedslisten, sender det et naturligt signal til de blå partier om at stå sammen i et borgerligt valgforbund. Det var netop den vej, som Venstres formand Karsten Skov pegede på i sin beretning på vælgerforeningens generalforsamling i sidste uge.

Der bliver således ikke tale om, at det nuværende flertal i Kommunalbestyrelsen går til valg i et samlet valgforbund. Det hænger givetvis sammen med, at Socialdemokratiet og Venstre stiller med hver sin borgmesterkandidat.

Inden for det nye valgforbund er der en forståelse mellem partierne om, at det parti, der bliver størst på valgdagen, stiller med borgmesterkandidaten. Hvis det går ligesom ved det seneste valg, betyder det, at pilen peger på socialdemokraten Henning Urban Dam.

Men hvis ikke partierne tilsammen kan mønstre et flertal på 10 mandater, kan borgmesterposten i stedet gå til blå blok. Vil de tre partier i så fald - ligesom i 2017 - arbejde for et bredt flertal, spurgte DAGBLADET på pressemødet. Det svarede partierne ikke konkret på:

- Vi ønsker et borgmesterskifte på Stevns, lød svaret fra Henning Urban Dam på spørgsmålet.