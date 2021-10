Hvor går vælgerne hen tirsdag 16. november? Og hvilke krav vil de stille til deres politikere de kommende fire år? Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Valgets jokere gør det svært at spå Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Valgets jokere gør det svært at spå

Stevns - 09. oktober 2021 kl. 12:13 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Mindst tre spillere i valgkampen skaber tvivl om valgets udfald. Det er svære tider for spåmænd, hvis man ønsker at forudsige resultatet af det forestående kommunevalg på Stevns. Det skyldes ikke mindst nogle jokere, der potentielt kan vende op og ned på de normale vælgervandringer.

En af jokerne i spillet har et navn: Martin Henriksen. Dansk Folkepartis tidligere folketingsmedlem og udlændingeordfører købte for nogle år siden en landejendom på det sydlige Stevns, hvor han i dag bor med sin familie. Herfra forsøger han et comeback til Folketinget og har senest understreget sin politiske vægt ved at blive genvalgt til partiets hovedbestyrelse med højeste stemmetal på landsmødet.

Sidste efterår trådte han desuden ind på den lokale politiske scene, da han lod sig vælge som DF's nye spidskandidat til kommunevalget på Stevns - med den tilføjelse, at hvis muligheden byder sig, er han også et bud på borgmesterposten. Martin Henriksen var uden kommunalpolitisk erfaring, da han overtog spidskandidaturet efter Varly Jensen, der blot få dage forinden DF's opstillingsmøde havde meddelt, at han efter 32 år i kommunalpolitik stopper ved valget. Varly Jensen er dermed Kommunalbestyrelsens nestor, men også hans datter: Janne Halvor Jensen siger farvel ved valget.

Hvordan vil vælgerne på Stevns modtage den landskendte politiker, når han stiller op til kommunevalget? Det spekuleres der givetvis meget over - ikke mindst inden for det borgerlige valgforbund.

Splittelse på venstrefløjen En anden joker ligger på den modsatte politiske fløj. I foråret var vælgerne vidner til et usædvanligt opgør internt i Enhedslisten, der endte i en sprængning af partiet. Jan Jespersen har siddet i Kommunalbestyrelsen for partiet gennem to perioder og gik efter at blive spidskandidat. Men kræfter i medlemskredsen ønskede en udskiftning og henviste til partiets rotationsprincip, der dog ikke formelt gælder for kommunalpolitikere. Ifølge dem var Jan Jespersen blevet for pragmatisk, og i stedet vandt den nyindmeldte Christian Hoffmann Nielsen spidskandidaturet med blot en enkelt overskydende stemme.

Det fik efter en tænkepause Jan Jespersen til at melde sig ud af partiet og anmode om at måtte træde ud af Kommunalbestyrelsen. Højst overraskende for ham selv fik han afslag på anmodningen, fordi han uden en personlig begrundelse var bundet af sit mandat om borgerligt ombud. I stedet valgte han i sensommeren at melde sig ind i SF, som dermed fik comeback i Kommunalbestyrelsen efter næsten otte år udenfor. Enhedslisten opstillede herefter Sejer Folke som spidskandidat efter, at Christian Hoffmann Nielsen havde trukket sig af personlige årsager.

Vil vælgerne til venstre for Socialdemokratiet belønne Jan Jespersen for partiskiftet i form af personlige stemmer - eller foretrækker de den rene vare og stemmer på Enhedslisten trods splittelsen?

Venstre og Nyt Stevns Den tredje usikkerhed ligger i spændingsfeltet mellem Venstre og Nyt Stevns. Stemningen mellem de to partier var ved sidste valg på lavpunktet efter, at et flertal i Venstre i januar 2017 tog et opgør med sin egen borgmester Mogens Haugaard efter en række dramatiske begivenheder. Han reagerede ved at melde sig ud af partiet og tog en række partifæller med sig over i Nyt Stevns, der fik to mandater ved sidste valg og i hele denne valgperiode har fået en skarp oppositionspolitik.

Der er fortsat en hård rivalisering mellem de to partier, der grundlæggende kæmper om de samme vælgere. At dømme ud fra medlemstallet er Nyt Stevns næppe blevet svækket - listen har i dag flere medlemmer end nogensinde tidligere, mens Venstre på sin seneste generalforsamling meldte om en ny tilbagegang i medlemstallet. Vil den samme tendens gøre sig gældende, når vælgerne skal sætte deres kryds - eller kan den populære borgmester Anette Mortensen standse nedturen fra sidste valg?