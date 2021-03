Valget står mellem rød og blå blok

Med de fem borgerlige partiers melding om et fælles valgforbund ved kommunevalget i november er spillet om samarbejdsmulighederne lukket adskillige måneder før normalt. For fire år siden var der fire valgforbund, hvor de sidste af dem først faldt på plads hen over sommeren, mens både Dansk Folkeparti og Nyt Stevns gik til valg uden valgteknisk samarbejde. For Dansk Folkepartis vedkommende skete det endda efter eget ønske og en udtalelse fra daværende DF-formand Keld Hein om, at valgforbund efter hans mening slet ikke burde være lovligt, fordi man derved flytter vælgernes stemmer fra ét parti til et andet.