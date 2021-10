Se billedserie Pia Borch Skov og Morten Svarrer Andersen fra kommunens valgteam havde tirsdag premiere på valgbussens turné forud for kommunevalget - det foregik i øsende regnvejr og uden synderligt mange vælgere. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Valgbussen skal hæve stemmeprocenten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Valgbussen skal hæve stemmeprocenten

Stevns - 05. oktober 2021 kl. 17:09 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Tirsdag var første dag, hvor det var muligt at brevstemme til det forestående kommunevalg 16. november - og i øvrigt også til valgene til Regionsrådet og Ældrerådet.

Det markerede Stevns Kommune ved at sende en valgbus på gaden. Den kommende måned vil den efter en fastlagt køreplan komme rundt til en række byer og landsbyer i hele kommunen, hvor det er muligt at komme ind fra gaden og stemme.

Bussen startede rundturen foran rådhuset i Store Heddinge, hvor fem vælgere kom forbi og afgav deres stemme. Senere kørte den de få hundrede meter ned på Stationspladsen, hvor den holdt åbent i øsende regnvejr i håb om at fange nogle af pendlerne, der kom ind med toget. De fleste skyndte sig dog videre for at finde ly for regnen, der på et tidspunkt var så voldsom, at det blev nødvendigt at rulle markisen foran valgbussen ind.

Valgbussen er en autocamper, som kommunen har leaset frem til valget. Indenfor er den indrettet som kontor og arbejdsplads for kommunens særlige valgteam, mens stemmeafgivningen foregår udenfor under bussens markise.

Højere end 72,73 pct.?

Stevns er én af de 25 danske kommuner, som har fået puljemidler af Indenrigsministeriet for at fremme interessen for at stemme ved kommunevalget. Ved valget i 2017 var stemmeprocenten i Stevns Kommune på 72,73. Om seks uger ved vi, om den bliver højere denne gang.

- Med valgbussen bringer vi kommune- og regionsvalget tættere på borgerne, og har bl.a. som ambition at løfte valgdeltagelsen blandt særligt de unge mellem 22 og 29 år og vores borgere i de mindre landsbyer, hvor bussen også kommer på besøg, siger kommunaldirektør Henrik Nielsen, der selv var med ved premieren på Stationspladsen i Store Heddinge.

Han tilføjer, at der ved de seneste valg i Danmark har været en stigende interesse for at brevstemme frem for at møde op på valgstedet på selve valgdagen. Det er en tendens, som ventes at blive yderligere forstærket efter coronapandemien.

Skriv selv navnet

Når man brevstemmer, skal man selv skrive navnet eller listebogstavet på det parti, som man vil stemme på - eller navnet på kandidaten, hvis man stemmer personligt. Alle kandidatnavne er nu offentliggjort, og i valgbussen hænger der opslag med samtlige kandidater, der stiller op til de tre forsamlinger, som man stemme til.

Man skal huske at medbringe legitimation, hvis man vil brevstemme. Et sundhedskort, kørekort eller pas kan bruges - det samme kan et coronapas på en smartphone eller valgkortet, når det bliver sendt ud.

Ud over i valgbussen kan man også brevstemme i Borgerservice på rådhuset inden for normal åbningstid. Sidste åbningsdag for brevstemmer er fredag 12. november.

Næste stop på valgbussens turné bliver Strøby Egede, hvor den vil holde foran Rema 1000 fredag mellem kl. 13 og 16.