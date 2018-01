Valg af gulv og navn til ny hal i Rødvig

Den kommende sportshal i Rødvig forventes at kunne tages i anvendelse 1. august 2018. Arbejdsgruppen bag projektet har foreslået, at hallen navngives Sydstevnshallen. Dette for at indikere, at hallen ikke kun er til brug for borgerne fra Rødvig, men fra hele Sydstevns.