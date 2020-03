Se billedserie Thomas Pedersen fra DBR Vagt har oplevet, at kunderne tager situationen godt, når han kontakter dem ved indgangen til Super Brugsen i Hårlev. Foto: Erik Nielsen

Vagtfirma tæller kunder ved indgang - hold afstand ved kassen

Stevns - 18. marts 2020

Allerede inden fødevareministeren og detailhandlen tirsdag på et pressemøde proklamerede, at kunderne skal holde afstand i supermarkederne, havde SuperBrugsen Hårlev af egen drift indført sikkerhedsforanstaltninger. Blandt andet har han hyret et vagtfirma, så der ikke kommer flere end 30 kunder ad gangen ind i Stevns største dagligvarebutik.

Da fødevareminister Mogens Jensen (S) og flere topchefer i detailhandlen tirsdag eftermiddag holdt pressemøde, sad uddeler Frank Juul Christiansen fra SupeBrugsen Hårlev og fulgte med. Han kunne konstatere, at hans forretning var på forkant med de anbefalinger og nye tiltag, som ministeren lancerede i forhold til at begrænse risikoen for coronasmitte.

For allerede mandag indførte den største detailforretning i Stevns Kommune en række nye tiltag.

- Jeg har set på tv, hvordan man har grebet det an i Italien, og det har inspireret mig til, at vi også selv kan gøre noget. Vi føler i butikken, at vi er nødt til at bede vores kunder om at ændre adfærd og bede dem forstå, at vi alle har et ansvar for, at vi ikke udbreder smitten. Vi har over 1000 mennesker dagligt gennem vores butik, og i nogle perioder kan der være rigtig mange ad gangen, siger Frank Juul Christiansen.

Det har fået brugsuddeleren til - i samråd med sine ansatte - at tage flere ekstraordinære skridt.

- Vi har hyret et vagtfirma, der skal sørge for, at der højst er 30-40 kunder i butikken ad gangen. Det betyder, at hvis der kommer flere, vil de blive bremset ude i vores forhal og lukket ind efterhånden, som andre kunder kommer ud. Der kan derfor forekomme ventetid på at komme ind i butikken, men som regel går det ret hurtigt, siger Frank Juul Christiansen.

Kom gerne alene

Han opfordrer videre til, at man kommer alene for at handle.

- Vi ser hele familier komme her for at handle - ofte to eller tre ad gangen. Overvej lige, om det er nødvendigt, at I kommer så mange, siger uddeleren, som desuden opfordrer til hyppig brug af håndsprit.

Indenfor i butikken vil kunderne opleve, at der er kommet streger ved kasserne og i slagterafdelingen, så kunderne står med omkring halvanden meters afstand. Samtidig er der sat såkaldte nyseskærme op ved kasserne, der skal beskytte de ansatte, hvis kunderne trods myndighedernes anbefaling glemmer at hoste eller nyse ned i ærmet.

- Samtidig opfordrer vi til, at man så vidt muligt undgår at betale med kontanter og i stedet bruger kreditkort eller Coop App, siger han.

SuperBrugsen Hårlev har tre kasselinjer, men for at skabe størst mulig afstand vil der kun være åbent i kasse 1 og 3.

Frank Juul Christiansen siger til DAGBLADET, at kunderne har taget de nye tiltag med stor forståelse.

- De har også en interesse i, at vi fortsat har en lokal butik med lav risiko for smittespredning, siger han.

Uddeleren understreger, at der er varer nok til alle i butikken.

- Vi er ikke ved at løbe tør for varer, så længe man ikke køber mere, end man selv har brug for, siger Frank Juul Christiansen

10 eller 30

I aftes kom det frem, at man højst må samles 10 personer fremover, da statsminister Mette Frederiksen (S) holdt pressemøde. I forhold til dagligvarebutikker har Frank Juul Christiansen undersøgt, at reglen er modificeret, så der skal være mindst fire kvadratmeter per kunde i butikken. På den baggrund holder uddeleren i Hårlev fast ved, at der højst må lukkes 30 ind i butikken ad gangen, og det er netop dette, at medarbejderen fra DBR Vagt, der møder kunderne i indgangspartiet, skal sikre.

- Kunderne har taget det fint. I går var der nogen, der skulle stå i kø her uden for butikken, men jeg tror, at rygtet hurtigt er gået, så nu tænker man sig mere om, inden man møder op, siger Thomas Pedersen fra DRR Vagt.

Alt sammen handler om at holde afstand, og brugsuddeleren skal således også i dag hente nogle store, røde informations-klistermærker, der kan sætte på gulvet rundt omkring, så kunderne hele tiden bliver gjort opmærksomme på at holde afstand, når man handler ind i Super Brugsen i Hårlev.