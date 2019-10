Se billedserie Borgmester Anette Mortenen (t.v.) modtager 1316 protestunderskrifter mod byggeri på Ådals Mark. Det var Anita Schleef, der overrakte de mange underskrifter på protestgruppens vegne. Borgergruppen for Beskyttelse af engen og Tryggevælde Ådal mod byggeri, der ifølge eget udsagn per 10. oktober var oppe på 240 medlemmer.

Send til din ven. X Artiklen: Værsgo: Borgmesteren tog imod 1316 underskrifter mod Ådals-byggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Værsgo: Borgmesteren tog imod 1316 underskrifter mod Ådals-byggeri

Stevns - 11. oktober 2019 kl. 09:15 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faklerne var tændt og banneret med: »Beskyt Ådalen - bevar engen!« var foldet ud i stilling foran Strøby Idrætscenter, da Kommunalbestyrelsen torsdag aften holdt udemøde i hallen. På den pæne side af 50 borgere havde taget opstilling med fakler og protestbanner.

Læs også: Klar til at aflevere over 1000 underskrifter mod boligbyggeri

Omkring klokken 17.30 kom borgmester Anette Mortensen til syne, og det fik Anita Schleef fra protestgruppen mod byggeri på Ådals Mark til at hanke op i en mappe med 1316 underskrifter mod netop dette.

Hun satte kurs mod borgmesteren, mens kameramænd fra både TV Lorry og TV2 Øst samt den lokale presse stimlede sammen om dem.

Mappen med underskrifterne blev afleveret med et smil og en bemærkning om, at der ville blive taget notits af de 1316 borgere, der ikke ønsker, at der bliver bygget på engen ned mod Tryggevælde Å.

579 af underskrifterne er fysiske, mens der er samlet 762 digitale underskrifter - 25 af dem var således dubletter, hvor folk både har skrevet under det ene og det andet sted.

60 procent af underskrifter kommer fra borgere i Strøby Egede, og 85 procnet af borgere i Stevns Kommune, mens de sidste 15 procent er borgere, der bor uden for kommunegrænsen, der har skrevet under, orienterer Borgergruppen for Beskyttelse af engen og Tryggevælde Ådal mod byggeri, der ifølge eget udsagn per 10. oktober var oppe på 240 medlemmer.

Underskriftsindsamlingen med de afleverede underskrifter har fundet sted i perioden 28. september til 9. oktober.

DAGBLADET spurgte efterfølgende borgmester Anette Mortensen, hvad det betyder for hende, at 1316 borgere har sat deres underskrift for at protestere mod et eventuelt byggeri på Ådals Mark i Strøby Egede.

- Det gør altid indtryk, når borgere på den måde gør opmærksom på deres holdning. Det er der ikke nogen tvivl om, svarede hun.

Hvad har du så tænkt dig at gøre i den sammenhæng?

Nu har vi det på som et punkt på dagsordenen på aftenens kommunalbestyrelsesmøde, hvor jeg vil lægge op til, at anmodningen fra den private grundejer vil blive behandlet på lige så demokratisk vis som disse underskrifter. Jeg beder derfor om at få sagen sendt tilbage til udvalget for, at anmodningen kan blive undersøgt, lød svaret fra Anette Mortensen.

Læs mere om, hvordan det gik med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen samt i den efterfølgende spørgetid for borgere senere fredag.

relaterede artikler

Åbent brev om overdragelse af borgerprotester 08. oktober 2019 kl. 14:25

Kampen om engen ned mod ådalen spidser til 06. oktober 2019 kl. 06:10

Mød den nye ejer og hør om hans store byggeplaner for Ådals Mark 28. september 2019 kl. 05:52