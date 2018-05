Værfts-restaurant skal have ny forpagter igen

I to år har Poul Ravnholdt forpagtet restaurations-lokalerne i den store blå bygning på fiskerihavnen i Rødvig, som tidligere har været værftshal for Rødvig Skibs- og Bådebyggeri. Den erfarne kok og restauratørs fiskebuffet har trukket mange tilfredse kunder til havnen i Rødvig, men nu har han meddelt, at det er slut. Det skriver DAGBLADET Stevns.

»Vi må desværre meddele at Poul Ravnholdt ikke åbner Helt i Fisk denne sæson. Det vides endnu ikke om en ny forpagter kan nå at komme på plads. Vi vil gerne sige tak for to sæsoner og den opbakning, vi har haft. Dog kunne vi godt have drømt om bedre dansk sommervejr. Det er stadig muligt at smage Poul Ravnholdts gode mad hos Helt i Hal, cafeteriet i Faxe hallen, hvor der alle hverdage er dagens ret....Tak for denne gang, skriver Poul Ravnholdt således på Helt i Fisks Facebookside.