Vær med til stafet

- Vi trænger til at mødes igen og mærke vores fællesskab med hinanden, efter at vi nu i lang tid har været adskilt fra hinanden, lyder det fra formanden for Stevns Frivillighedscenter, Johnny Andersen.

- Vi vil også gerne bruge Fællesskabsstafetten til at vise de mange gode foreninger og fællesskaber, som vi har rundt omkring på Stevns. Og forhåbentlig give endnu flere lyst til at være med, tilføjer Yasmina Liv Zacares fra Fritidsområdet i Stevns Kommune.

Infomøde i august

Første skridt i planlægningen bliver et informationsmøde mandag den 17. august kl. 17.00 i Stevns Frivillighedscenter. Her vil alle interesserede blive inviteret til at høre mere om ideen og få mulighed for at melde sig til stafetten.