Vær med til at samle håb ind

Christine Aketch er med i et pilotprojekt hos Folkekirkens Nødhjælp, hvor flygtningekvinder i Kakuma-lejren i Kenya lærer at avle fårekyllinger. Man må ikke holde kvæg, men insekter er også fulde af protein, kan leve i varmt klima og kræver meget få ressourcer.

- Men det er et godt initiativ. Der er alt for mange fejlernærede børn i lejren, og jeg er glad for, at mit nye arbejde er med til at gøre dem sundere.