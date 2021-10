Se billedserie Kandidaterne deltog i valgmødet i en rundkreds »Under uret« på Københavns Hovedbanegård. Foto fra TV2 Lorry: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Vælgermøde på Hovedbanegården: Armlægning om skat og statsvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vælgermøde på Hovedbanegården: Armlægning om skat og statsvej

Stevns - 22. oktober 2021 kl. 14:58 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Torsdag havde TV 2 Lorry indbudt ni partipolitiske spidskandidater fra Stevns til debat om økonomi, infrastruktur og klima. Kun Liberal Alliance deltog ikke i det timelange vælgermøde, der blev afviklet »under uret« på Københavns Hovedbanegård med travle rejsende på vej som baggrundstæppe.

Der var intet nyt under solen, hvad angår diskussionen om kommunens økonomi, idet flertalsgruppen - som består af Venstre, Socialdemokratiet, Radikale og Konservative - sammen med Enhedslisten og SF, som står bag budgetforlig og skattestigning - fastholdt deres politiske valg for bl.a. at kunne bevare det sociale serviceniveau.

Den konservative Mikkel Lundemann Rasmussen afslørede dog, at han nødtvunget var gået med i budgetforliget sidste år, hvor skattestigningen på ét procentpoint blev vedtaget.

- Jeg havde gerne kigget ned i besparelsesmaterialet og kigget ned i noget mere kernevelfærd, og skære noget af det andet væk, selv om det er en svær øvelse, sagde han, men tilføjede:

- Jeg er slet ikke enig med DF og Nyt Stevns. Vi kunne ikke være kommet tilbage på ret køl i forhold til økonomien uden at skære i velfærden, sagde Mikkel Lundemann.

Kollektiv trafik og statsvej

Den anden overraskelse kom under debatten om infrastruktur, hvor statsvejen kom på bordet.

Her viste der sig en alliance mellem Nye Borgerlige og Enhedslisten, som begge takker nej til en statsvej.

Bolette Sølyst (NB) mente, at pendlerne er bedre tjent med at udvide de eksisterende veje til Køge.

- Jeg ser helst, at vejen til Køge optimeres frem for at lave en ny, lød det.

Hendes blå valgforbundsfæller støttede etableringen af en nordlig statsvej. Kun Enhedslistens Sejer Folke så hellere den kollektive trafik øget.

- Jeg tror ikke på, at der kommer flere folk til Stevns, fordi de kan spare to minutter, sagde han og blev straks irettesat af borgmester Anette Mortensen.

- Det handler om at gøre noget for de borgere, som bor på Stevns, og som nærmest er stavnsbundet. Det er utopi at tro, at de 10.000 daglige pendleres behov kan klares alene med kollektiv trafik, sagde hun.

Også Henning Urban Dam (S) gik ind for en statsvej.

- Lige nu har vi et momentum, og det sker nok kun én gang, at der er så stor statsstøtte til Stevns. Derfor skal vi vælge det rigtige sted for en vej, og der er også statslige penge på vej til Østbanen, sagde han.

Rød eller blå borgmester

Hvem skal være borgmester, spurgte Lorry-værten: Julie Andersen.

Der var tre sikre stemmer på Socialdemokratiets Henning Urban Dam, dels hans egen, dels fra Enhedslisten og SF.

Den nuværende borgmester Anette Mortensen (V) pegede på sig selv, men tilføjede, at hun synes, at det nuværende brede flertal inklusive Socialdemokratiet og Radikale havde været en fin periode. Kun DF's Martin Henriksen ville muligvis pege på en Venstre-borgmester, men det kunne også blive en anden "fra den borgerlige familie".

De øvrige repræsentanter fra det borgerlige valgforbund: Konservative og Nye Borgerlige ville blot sige, at pilen pegede på "én fra blå blok", mens Mogens Haugaard (Nyt Stevns) så sig selv som kandidat- og ellers en "blå borgmester". Den radikale Line Krogh Lay ville tage udgangspunkt i valgforbundet med S, SF og EL, men pege på den, som kan samle "et bredt flertal over midten".

Gøres dette regnestykke op og tages for gode varer, er Henning Urban Dam den som er tættest på borgmestertaburetten. Men først skal vælgerne stemme, og så venter en laaang valgnats forhandlinger.

Debatten kan ses på TV 2 Lorry »Under Uret«.