Se billedserie Arne Forring fra Varpelev (i baggrunden) havde flere spørgsmål med til politikerne. Foto: Anders Ole Olsen

Vælgere og folketingskandidater mødtes på kroen

Stevns - 23. maj 2019 kl. 12:40 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle 13 partier var inviteret. 11 mødte op. Kun Stram Kurs og Kristendemokraterne havde på forhånd meldt afbud, da DAGBLADET's redaktioner for Stevns og Faxe onsdag aften havde inviteret dem til at møde de lokale vælgere i Faxe-kredsen, som Stevns hører under. Det skete onsdag aften på Hårlev Kro, hvor 85 vælgere fra Faxe og Stevns var mødt op for at høre og have mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne.

Sjællandske Mediers chefredaktør Bente Johannessen var også inviteret til Stevns for at styre slagets gang som ordstyrer. Det blev en aften, der som udgangspunkt havde tre emner, der skulle debatteres: infrastruktur, uddannelse og sundhed. Og under disse emner havde alle i salen muligheden for at spørge konkret ind til kandidaternes holdning til de forskellige aspekter. Men afslutningsvis var der også muligt for de fremmødte at stille andre spørgsmål direkte til én af kandidaterne.

Det benyttede blandt andre pensionist Arne Forring sig af. Han forklarede til avisen og Stevns Web TV inden mødet, at han havde taget toget ind fra sin bopæl i Varpelev for at holde Dansk Folkeparti op på et løfte om økonomiske forbedringer for pensionister.

I løbet af aftenen nåede han også at stille et spørgsmål, hvorfor det ikke mere er muligt at trække en billet på Varpelev trinbræt, da han mener, at det også er med til at vanskeliggøre livet for en pensionist som ham - med bøder til følge for at rejse uden billet.

Sidstnævnte spørgsmål hører mere ind under regional politik, men der var flere i panelet, der brugte det både som et forsvar for - og ikke mindst et argument imod - at beholde regionerne under den nuværende form.

Kristendemokraterne og Stram Kurs havde meldt afbud

Net-artiklen her er en forkortet version, der bringes sammen med fire siders reportage fra valgmødet, der bringes i DAGBLADET Køge torsdag 23. maj.

