Henrik Sieben fra Vråby er kommet i et dilemma: Skal han tage en AstraZeneca for at følge op på sin første vaccine, som han fik 10. marts? Eller skal han vælge Moderna - med risiko for ikke at kunne opnå coronapas? Foto: Cecilie Hänsch

Vaccine-klemme: - Hvad ville Brostrøm gøre i mit sted?

Henrik Sieben fra Vråby har få dage til at afgøre, om han vil vaccineres med Moderna efter at have fået det første stik med den udgåede AstraZeneca. Han er kommet i en coronapas-klemme, da det ikke er gyldigt med to forskellige vacciner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her