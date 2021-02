Dagen endte godt for Mogens Møller Nielsen og Leila Jæger Nielsen. Efter tre dage lykkedes det at komme igennem telefonslusen og få en tid til vaccination af Mogens. Turen gik torsdag til Herfølgehallen. Foto: Henrik Fisker

Vaccinations-kø: Først efter tre dage kom Leila igennem på telefonen og fik tid til vaccination

- Du er nu nummer 110 i køen til personlig betjening!

Sådan lød det onsdag morgen i telefonen til Region Sjællands corona-callcenter, da Leila Jæger Nielsen igen forsøgte at ringe for at bestille tid til vaccination af sin mand.

Mogens Møller Nielsen fra Hårlev fik mandag brev med posten om, at han var inviteret til at blive vaccineret mod Covid-19 - han skulle blot ringe og bestille en tid. Det var en god besked, for både han og Leila har glædet sig meget til at »få stikket«, så de snart kan begynde at leve normalt igen.