Et stolt forældrepar kan endnu engang fejre, at deres søn Lasse Svan Hansen er blevet verdensmester i herrehåndbold. Nu er herrelandsholdet ubesejret i 19 VM-kampe i træk over to slutrunder. Foto: Thomas Olsen

VM-helts mor: Vi fejrede det med champagne i aftes og har hejst flaget i dag

- Det var vi lidt kede af at se, og vi kunne da ikke lade være med at tænke, hvor ærgerligt det var for Lasse, at han ikke kunne være med til at fuldføre VM på banen. Men når det hele nu er overstået, så må vi bare sige, at hele holdet kan være stolte af deres indsats, og hele Danmark kan være stolte over den måde, de repræsenterede de røde hvide farver på, siger Lene Svan Hansen, da DAGBLADET taler med hende mandag formiddag lidt før klokken 10, hvor de sidder og nyder deres morgenmad: