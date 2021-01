- Det kan godt undre mig, at han ikke allerede har præsenteret et nyt parti, hvis det er hans plan, siger lokalformand Karsten Skov om tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens udmeldelse af Venstre. Foto: Henrik Fisker

V-formand om Løkkes exit: Det er først og fremmest trist

- Der har da været perioder i mit politiske liv, der har været sjovere. Men hvis man lytter til reaktionerne i partiets bagland, er der grund til at tro, at vi kommer igennem også dette her.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Karsten Skov - lokalformand for Venstre Stevns - oven på den seneste uges begivenheder i partiet, hvor først Inger Støjberg valgte at trække sig som næstformand og siden Lars Løkke Rasmussen nytårsdag valgte at melde sig ud.