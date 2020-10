Sådan ser det ud fredag formiddag, når man forsøger at tilgå Stevns Kommunes hjemmeside fra en chrome-browser: »Brugere med ondsindede hensigter kan forsøge at stjæle dine oplysninger fra stevns.dk«.

Ustabil kommunal hjemmeside

For anden gang i den forgangne uge gik Stevns Kommunes hjemmeside ned fredag formiddag. Første gang var i mandags. Hvis man forsøgte at tilgå hjemmesiden fortalte browseren Chrome, at »Brugere med ondsindede hensigter kan forsøge at stjæle dine oplysninger fra stevns.dk« og fra browseren Explorer, at »Der er et problem med dette websteds sikkerhedscertifikat«.