Uromagere forsvundet da politiet nåede frem

En gruppe unge skabte uro foran et Meny i Østergade, hvilket fik nogen til at ringe efter politiet, som fik en anmeldelse onsdag aften klokken 19.51.

Anmeldelsen lød på, at de unge kastede med pap og larmede.

En patrulje blev kort efter anmeldelsen sendt til stedet for at bortvise de uroskabende unge og føre tilsyn med, om nogen forsamlede sig over det tilladte i forhold til Covid-19.