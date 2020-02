Uro på bibliotek nedsætter den ubetjente åbningstid

I vinterferien vil Store Heddinge Bibliotek være lukket om aftenen efter længere tids uro.

Stevns - 14. februar 2020 kl. 13:06 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ordningen med at gå på biblioteket uden for den betjente åbningstid er populær. Men ikke alle, der bruger bibliotekets faciliteter om aftenen og i weekenden kommer for at læse eller låne materialer med hjem.

Det har især Store Heddinge Bibliotek på det seneste haft dårlige erfaringer med.

- Vi har gennem en længere periode oplevet, at grupper af unge har fundet ud af, at de kan bruge biblioteket om aftenen. Vi er glade for, at biblioteket bliver brugt, men desværre har de udviklet en uhensigtsmæssig adfærd, som er til gene for os og de øvrige brugere, siger May-Britt Diechmann, som er biblioteksleder på Stevns Bibliotekerne.

Det tager biblioteket nu konsekvensen af og lukker for adgangen om aftenen. Indskrænkningen gælder fra i dag og foreløbig til og med søndag 23. februar.

- Vi kan se, at de ofte kommer på biblioteket, når det lokale klubtilbud lukker, og da klubben lukker i vinterferien, har vi besluttet at nedsætte den ubetjente åbningstid i den samme periode for at undgå uro og utryghed for bibliotekets øvrige brugere, siger bibliotekschefen, der er »rigtig ærgerlig« over, at det har været nødvendigt at tage dette skridt.

Videooptagelser viser, at der blandt de unge på biblioteket både er nogle, der går i klub om aftenen, og nogle, som ikke gør.

Over for DAGBLADET uddyber May-Britt Diechmann, at der især et tale om støjende adfærd i aftentimerne til gene for andre brugere af biblioteket. Men der har også været eksempler på det, som er værre, siger hun uden at komme nærmere ind på karakteren af dette.

Den uhensigtsmæssige adfærd har stået på gennem længere tid, og Stevns Bibliotekerne er derfor i kontakt med UngStevns, som har ansvaret for kommunens SSP-indsats.

- Jeg er meget opmærksom på, at vi ikke kun har et ansvar for bibliotekets drift og de brugere, vi har. Vi har også et ansvar for den gruppe unge mennesker, som har brug for hjælp til at finde en bedre måde at være sammen på i og uden for biblioteket. Det er ikke en opgave, som biblioteket kan løse alene, og derfor er jeg glad for, at vores SSP-konsulent hjælper os. I første omgang har vi dog behov for at nedsætte den ubetjente åbningstid, mens vi arbejder på at løse de udfordringer, vi har, siger May-Britt Diechmann.

Det betyder i praksis, at Store Heddinge Bibliotek har ubetjent åbningstid mandag til torsdag kl. 7.00-18.00 og fredag til søndag kl. 7.00-17.00.

De to øvrige biblioteksfilialer i Hårlev og Store Heddinge har fortsat åbent alle ugens dage kl. 7-22. Man får adgang til biblioteket uden for åbningstid ved at scanne sit sundhedskort.

Den betjente åbningstid er uændret i alle tre filialer.