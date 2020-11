Uopmærksom bilist stødte ind i forankørende

En bilist bremsede ned for at svinge ind ad en indkørsel på Stevnsvej ved Strøby, men blev i sekunderne efter påkørt af en bagfrakommende bil, oplyser politiet på sin døgnrapport.

Føreren af den bagerste bil, en 26-årig kvinde fra Store Heddinge, var kortvarigt uopmærksom, overså at bilen foran foretog nedbremsningog kørte op bag i bilen.

Begge bilister slap fra uheldet uden at komme til skade, men den 26-åriges bil fik skader på fronten og bilens airbags blev udløst. Bilisten som bremsede op for at svinge, en 51-årig mand fra Store Heddinge, fik skader på bagenden af sin bil.