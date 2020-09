Artiklen: Unge under 23 skal cykle om DM ved verdensarv

I den forgangne weekend holdt Danmarks Cykle Union DM for børn og unge i og omkring Store Heddinge, og i den kommende weekend fortsætter unionen sine mesterskaber. Denne gang foregår det med start og mål på havnen i Rødvig med ruter, der runder Store Heddinge.

Det sker løradg og søndag den 12. og 13. september hvor unionen samarbejder med Hvidovre CK om arrangementet, der denne gang er for U23-ryttere og Master-ryttere.

Ligesom i Store Heddinge betyder, at cykelrytterne kører forbi flere adresser, og der vil være flere gader, der er spærret af, mens løbene foregår. Hvis man har behov for at køre til og fra sit hjem i Rødvig i det tidsrum, hvor der er cykelløb, så bør man orientere sig om de afspærrede veje.