Se billedserie Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Ungdomstræner i Roklubben Stevns nomineret til Årets Træner 2020 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungdomstræner i Roklubben Stevns nomineret til Årets Træner 2020

Stevns - 04. januar 2021 kl. 05:29 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen

Hvert år kårer Dansk Forening for Rosport (DFfR) Årets Træner blandt deres medlemsklubber. Således skal der også findes en Årets Træner 2020, omend coronasituationen betyder, at afsløringen foregår på anden vis end vanligt.

Kriterierne for at blive indstillet til prisen er dels, at rotræneren gennem sin indsats og sit engagement har skabt en bemærkelsesværdig udvikling blandt roere og hold og desuden at træneren gennem sin indsats og sit engagement har udviklet eller fornyet træningsmiljøet, hvori træneren er aktiv.

Heldig i Rødvig En sådan træner er de så heldige at have i Roklubben Stevns, hvor medlemmer derfor har indstillet ungdomstræner Jørgen Bakkeskov Andersen til Årets Træner 2020.

I nomineringen står bl.a.:

På blot få år er Jørgen blevet en stor, vigtig del af roklubben og han er en ildsjæl, som har et tydeligt og mærkbart engagement i det rofaglige, såvel som det sociale liv i Roklubben Stevns.

I indstillingen lægges der vægt på, at det ikke kun er det rofaglige, som Jørgen har fokus på i sin trænergerning:

"Det skal være sjovt at gå til roning og samles med andre unge under rosportens paraply. (...) Jørgen griber enhver lejlighed til at tage de unge med til regattaer, til at involvere forældre og motivere til fællesspisning efter træning."

Under forårets nedlukning var Jørgen også klar med træningsprogrammer til sine roere og sørgede for, at de fik stillet ergometre til rådighed hjemme, sådan at de stadig kunne vedligeholde deres træning.

To andre nominerede De to øvrige nominerede til Årets Træner er Pia Hinrichsen fra Randers Roklub og Andreas Sloth fra Danske Studenters Roklub.

Hvem der bliver Årets Træner 2020 er endnu ikke afgjort, men afgøres via afstemning. Afstemningen er ikke offentlig, men foregår ved, at klubber, der er medlem af DFfR hver har en stemme, mens DFfRs Kraftcenterklubber hver har to stemmer.

Normalt uddeles prisen ved DFfRs Award Night, som dog grundet situationen med corona er aflyst. Istedet planlægges det, at uddele prisen i 2021 i den vindende træners klub.