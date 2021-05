Artiklen: Ungdomsklub lukket - 44 skal testes for corona

Ungdomsklubben i Strøby Egede lukket - foreløbig til og med mandag. En af klubbens unge er testet positiv for corona-virus, oplyser Stevns Kommune på sin Facebookside.

Alle 44 unge er nu hjemsendt til selvisolation, og skal testes som nære kontakter på 4.- og 6.-dagen for kontakten. Torsdag blev Lærkehuset ved Strøbyskolen genåbnet efter at have været lukket ned siden i mandags.