Se billedserie Janni Persson er fremdeles den yngste præst på Stevns. Søndag fylder hun 30 år. Foto: Henrik Fisker

Ung præst bliver ældre

Stevns - 21. september 2019 kl. 10:55 Af Henrik Fisker

Når man taler om præsten i Lyderslev og Frøslev, kan man vælge at undre sig over, at hun allerede har været i embedet i to år. Tiden går stærkt, og det er næsten ikke til at forstå, at det ikke var lige i forgårs, at den yngste præst på Stevns rykkede ind i den gamle præstegård med sin kat.

Men man kunne også notere, at det kun er to år siden. For der er fuld fart på Janni - i mere end én forstand, for hun ses ofte i løbetøj rundt i lokalområdet. Men hun har også nået ganske meget på den tid og er blevet et kendt ansigt ude blandt sine sognebørn i de to landsogne.

- Jeg bestræber mig på at være en nærværende præst, der møder folk i øjenhøjde. En præst, der både er professionel og har let til smil, lyder hendes egen karakteristik.

Derfor færdes hun også hjemmevant i flere af de lokale foreninger - og hun kommer gerne flere gange om ugen på Café Stevnen, hvor hun nu er valgt ind i styregruppen.

- Socialt udsatte - som vi alle kan være ind imellem - er én af mine hjertesager. Jeg tror på, at ethvert menneske har værdi for Gud, men også for hinanden, begrunder hun sit virke på caféen med.

Kæresten er flyttet ind

I denne weekend holder hun fri uden gudstjenester, for søndag fylder hun 30 år. Det fejrer hun med en privat fest for familie og venner lørdag aften i Sydstevns Klubhus, der ligger i gåafstand fra præstegården, og søndag er hun midtpunkt i menighedsrådets reception i netop præstegården.

Her er hendes kæreste: Marcus Borg nu flyttet ind sammen med sin kat, så der nu bor to unge mennesker og to katte under samme tag. Fritiden går især med at læse bøger og at gå til dans. Derimod har hun frasagt sig opgaven som zumba-instruktør på ét af de lokale motionscentre.

Janni er opvokset i Kalundborg og har gået på gymnasium der, men flyttede i 2008 til København og begyndte på teologi samme år. Hun var dengang optaget af religionens påvirkning i samfundet, men fik hurtigt en stor interesse for hebraisk og det gamle testamente. I sin studietid var hun optaget af kristendom i den arabiske verden, og det ledte til flere ophold i Libanon- bl.a. med Danmission i et udvekslingsprogram om dialog.

Hun blev uddannet teolog fra Københavns Universitet i 2015 og færdiggjorde pastoralseminariet i januar 2016. Herefter fik hun et vikariat i Store Magleby Kirke på Amager og kom siden til Bagsværd Kirke i en længere periode, inden hun 1. oktober tiltrådte i embedet på Stevns.

Stor omstilling

- Det var hårdt at skifte fra et stort bysogn tæt på storbyen med både sognemedhjælper og kirketjener på fuld tid til to små landsogne, hvor jeg skal klare det meste selv. Samtidig sagde jeg farvel til et stort personligt netværk i København. Men det har også været spændende og udfordrende at finde sig til rette i nye omgivelser, siger Janni, der af og til tager bilen og kører ind og ser vennerne.

Den største ændring i Jannis nye tilværelse har været at indstille sig på, at hun nu er en offentlig person, sagde hun til denne avis i en portrætartikel sidste år til jul.

- I Bagsværd var jeg mere eller mindre anonym, og kirken var et sted, hvor jeg gik på arbejde. Nu bor jeg her i den gamle præstegård, der helt bogstaveligt er uden hæk rundt om huset. Det indebærer mange fordele. Alle folk ved, hvem du er. De banker på og vil gerne snakke. Min opgave er ikke at sige en masse - det er mere vigtigt at kunne lytte end at tale. Som præst skal du have tålmodighed og kunne lægge øre til, når folk har på noget på hjerte. Og de ved, hvor de skal gå hen, hvis der er noget, der trykker, siger hun.

Lyderslev-Frøslev sognes menighedsråd holder reception for Janni Persson i Lyderslev Præstegård søndag 22. september kl. 13-15.