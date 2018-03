Se billedserie Morten Kasper - ny formand for de stevnske socialdemokrater. Foto: Henrik Fisker

Ung formand tager over hos S

Stevns - 21. marts 2018 kl. 14:07 Af Henrik Fisker

Socialdemokratiet på Stevns gennemførte på sin generalforsamling tirsdag aften på Restaurant Lanterna et generationsskifte i sin organisation, da både formand Palle Halskov og næstformand Mogens Hansen gik af og forlod bestyrelsen. De har begge tjent partiet i mange år og har passeret de 70 år.

Som ny formand valgte generalforsamlingen enstemmigt og uden modkandidat Morten Kasper, der er 40 år og bor i Valløby med sin familie. Han er gift og har en bonussøn, og 1. april skifter han sit nuværende job som byggeleder i Guldborgsund Forsyning ud med en stilling som projektkoordinator i Ringsted Forsyning. I sin fritid spiller han golf på eliteplan med hjemsted i Marielyst på Falster.

Morten Kasper er vokset op i Tommestrup tæt på Stevns Klint og har været medlem af Socialdemokratiet de seneste tre år. Han stillede op til Kommunalbestyrelsen ved valget i november, hvor han fik 70 personlige stemmer, der rakte til en plads som tredjesuppleant.

- Jeg har sagt ja til at stille op som formand, fordi jeg brænder for at gøre en forskel på det sociale område. Det er vigtigt, at vores parti byder ind på de borgernære områder som børn og unge samt ældreplejen - netop de to områder, som vi nu har formandsposten for i Kommunalbestyrelsen, siger han.

Morten Kasper er med egne ord en handlingens mand, der kan lide at se resultater.

- Jeg har været med på sidelinjen det seneste år som medlem af bestyrelsen i partiforeningen samt som aktiv i valgudvalget. Det har været en spændende proces, som har givet mig mod på mere. I det kommende år skal vi mobilisere vælgerne både til folketingsvalget og europaparlamentsvalget, så der bliver nok at se til, siger Morten Kasper til DAGBLADET.

Kæmpeindsats for S

Mens generalforsamlingen klappede ad den nye formand, var der ikke færre roser til den afgående. Palle Halskov fik mange anerkendende ord med på vejen, og han blev synligt rørt, da Morten Kasper på bestyrelsens vegne overrakte ham et gavekort på et weekendophold på Møn til ham og fru Vibeke. Møn er Palle Halskovs fødeø, som han ofte omtaler med stor glød i stemmen.

- Du har en kæmpeindsats for vores partiforening, siden du med kort varsel tog over i 2013, da vi stod uden formand. Der er stor forskel på, hvordan vores forening så ud dengang og så i dag, hvor 50 medlemmer møder op og gennemfører en god generalforsamling i fred og ro. Jeg har sat stor pris på, at du altid har været 100 procent loyal over for vores arbejde i kommunalbestyrelsesgruppen, sagde gruppeformand Steen S. Hansen (S) i en meget personlig tale til den afgående formand.