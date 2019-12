Se billedserie Koldkrigsmuseet de lange gange i undergrunden har de senere år oplevet en nedadgående kurve for antallet af gæster, men er stadig én af de store magneter for turister, der besøger Stevns. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Undersøgelse: Turister er tilfredse med deres besøg

Stevns - 14. december 2019

Tallet 4,6 siger ikke så meget i sig selv. Men når det er resultatet af en spørgeskema-undersøgelse blandt turister, hvor de har fået lov til at vurdere deres besøg på en skala fra 1-5, så er det et tal, der kan bruges. Ikke mindst til at promovere Stevns som turistmål.

Stevns Kommune har således fået organisationen Danks Kyst og Natur Turisme til at måle, hvad turisterne på Stevns i den forgangne sommer egentlig har ment om deres besøg. 301 personer har deltaget i undersøgelsen, hvor de blandt andet fremhæver naturen og atmosfære som positivt, mens Stevns godt kan gøre mere for at få flere oplevelser på paletten.

Landsgennemsnit Tilfredsheden med Stevns er for de turister, der deltog i undersøgelsen helt på linje med, hvad man turisterne oplever i resten af landet. Stevns lander lige nøjagtigt på landsgennemsnittet, når man sammenligner tallene.

Rejsemålet Stevns er i samme undersøgelse også vurderet på den såkaldte NPS-skala, som viser hvor villig man er til at anbefale et rejsemålet til andre. Og her scorer Stevns 66, hvilket også kan sammenlignes med det gennemsnitlige tal på landsplan, der ligger på 62.

Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der er formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i Stevns Kommune er ganske godt tilfreds med den bestilte undersøgelses resultat.

- Undersøgelsen bekræfter heldigvis det, jeg havde på fornemmelsen inden, vi gik i gang. Nemlig at vores turisme- og erhvervsaktører samt engagerede ildsjæle gør det rigtig godt her på Stevns. Vores gæster er overvejende så tilfredse med Stevns, at de vil anbefale os til andre, hvilket jeg anser for et væsentligt kvalitetsstempel, lyder det Mikkel Lundemann Rasmussen, da DAGBLADET er inviteret til et pressemøde i anledning af offentliggørelsen af undersøgelsen.

Han mener, at undersøgelsen viser sig at være opsigtsvækkende på specielt ét punkt. Turisterne mener har givet Stevns gode skudsmål i tilfredsheds-undersøgelsen både, hvad angår tilgængelig og parkering. Ja faktisk er parkering det enkeltstående spørgsmål, der har vist sig, at vække mest tilfredshed hos de besøgende med 4,7 på skalaen op til 5, mens tilgængelighed scorer 4,6.

- Det viser, at de bekymringer vi selv går rundt med om vores turistmåls tilgængelighed måske er skudt over målet, og vi skal passe på med at være forudindtagede i den sammenhæng. Det er i hvert fald positivt, at turisterne mener, at der er en god tilgængelighed til vores attraktioner, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.

Shopping scorer lavt Tilfredsheden med butikker og shopping er det område, der scorer lavest med 3,5.

- Hvis man kommer med forventninger om, at besøget på Stevns er en shoppingtur og i den sammenhæng sammenligner Stevns med store købstæder som Køge eller Næstved, så bliver man selvfølgelig skuffet. Men vi kan jo noget andet med shopping herude, og det skal vi måske blive bedre til at skilte med, lyder det fra udvalgsformanden.

De ting turisterne fremhæver ved Stevns er isæt kommunens smukke naturoplevelser og den atmosfære, der hersker på Stevns. Og så er turisterne generelt rigtig godt tilfredse med den måde, besøgsstederne er vedligeholdt på - og ikke mindst befolkningens venlighed.

- Turiisterne føler sig ganske enkelt taget godt imod, og det er jeg rigtig glad for at se. Desuden betragter de Stevns som et åndehul, hvor der er grønt og dejligt at være. Og det kan jeg jo kun give dem ret i siger Mikkel Lundemann Rasmussen:

- Det glæder mig rigtig meget, at lokalbefolkningen tager så godt imod turisterne, for det betyder alt andet lige meget for oplevelsen at blive mødt af et venligt og imødekommende menneske, som brænder for at dele ud af Stevns.

Plads til forbedring Undersøgelsen viste også, at der er nogle steder, hvor Stevns som turistmål med fordel kan forbedre sig.

- Vi kan se, at vi har noget arbejde i at tilbyde vores gæster flere oplevelser undervejs i et besøg. Det kan vi både arbejde med ved at udvikle flere oplevelser i samarbejde med lokale turismeaktører og ved at blive bedre til at fortælle om de oplevelser, der allerede er her i Stevns og i den nære omegn, lyder det fra Mikkel Lundemann Rasmussen i den sammenhæng.

Han peger på, at Stevns Kommunes vil forsøge imødekomme turisternes efterlysning af flere shoppingmuligheder ved at give de mange besøgende større kendskab til lokale aktører og aktiviteter - eksempelvis ved bedre skiltning og oplysning.

- I forhold til vejret kan Stevns Kommune ikke sikre solskin hver gang, men der kan arbejdes på flere muligheder for ly for en regnbyge, så oplevelsen bliver en, der også kan nydes, selvom vejret ikke viser sig fra sin bedste side. Så på den måde kan vi også arbejde med den side af oplevelsen, mener udvalgsformanden, der også i den sammenhæng ser frem til, at besøgscentret i Boesdal står klar:

- Det vil jo være et sted, hvor man både kan være ude og inde, så vi er godt på vej til at forbedre turisternes oplevelser også når det er dårligt vejr.

Strande scorer dårligt Ligesom med shopping-oplevelsen, så har 12 procent turisterne uddybet deres svar ved at pege på, at strandene på Stevns bør blive bedre, hvis de skal anbefale stedet som et rejsemål over for venner og bekendte. Her er altså også et sted, hvor der kan sættes ind.

- Det er ærgerligt, at turisterne peger på vores strande i den sammenhæng. Det er jo noget, hvor der er en proces i gang, lyder det fra Mikkel Lundemann Rasmussen, der vil anbefale sit fagudvalg, at man også næste år eller i hvert fald med et kort interval får lavet en lignende undersøgelse, så der kan sammenlignes med resultatet i år

Udvalgte facts fra undersøgelsen

Verdensarv knap så vigtig 16 procent har svaret, at verdensarven har haft en afgørende eller stor betydning for deres besøg. 58 procent svarer, at det over hovedet ingen betydning havde for deres besøg. Mens det kun har haft ringe betydning for de resterende 20 procent.