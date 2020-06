Ulykke: Faldt ned under tagarbejde og slog hovedet

En arbejdsulykke fandt sted på Horsekær i Store Heddinge mandag lige over middag. Klokken13.26 fik politiet således via alarm 112 melding om, at en mand var kommet til skade i forbindelse med sit arbejde.

Politiet underrettede hans pårørende om ulykken, som Arbejdstilsynet blev tilkaldt for at undersøge nærmere. Det skete herefter i samarbejde med politiet for at få klarlagt, om nogen kan drages til ansvar.