Uheld i vejkryds: Påkørt bagfra og skubbet 15 meter

En 55-årig mand fra Karise holdt stille mod retning mod nord i Hårlev, hvor han skulle svinge til venstre ad Køgevej mod Lystrup.

Bag fra kom en 19-årig fra Klippinge kørende, men den unge mand opdagede for sent, at bilen forude holdt stille.