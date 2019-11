Fakkelvagt og 1316 underskrifter imod boligbyggeri på Ådals Mark, det var politikerne vidne til i forbindelse med det seneste møde i Kommunalbestyrelsen. I dag er der lagt op til vedtagelse af udviklingsplanen for Strøby Egede. Sagen er på dagsordenen i det politiske fagudvalg. Det kan konstateres, at teksten om Ådals Mark er væsentligt ændret i forhold til den første version af udviklingsplanen. Foto: Erik Nielsen

Udviklingsplan for Strøby Egede har ændret sig markant op mod vedtagelsen

Hvorfor er teksten i udviklingsplanen fra Strøby Egede gået fra at være »kritisk« over for et byggeri til at være »åben« over for et byggeri, når 31 ud af 32 høringssvar er kritiske, og der endnu ikke foreligger konklusioner fra undersøgelser af området ved Ådals Mark, som politikerne i deres beslutninger henviser til skal foreligge?

Udviklingsplanen for Strøby Egede er i eftermiddag på dagsordenen i Plan, Miljø- og Teknikudvalget, hvor den nu står til vedtagelse for at kunne optages i den nye kommuneplan 2020, som formand Flemming Petersen formulerer det i forordet til den fremlagte plan.