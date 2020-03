Carsten Hansen er én af Flinteovnens fædre og er nu ved at gøre klar til en udstilling af gamle træskærerarbejder som det træsværd, som fungerede som model i Stevns Friskoles sløjdlokale i en årrække. Bemærk skibstømrerens langhøvl, som er brugt til at fremstille sværdet. Foto: Henrik Fisker

Udstilling venter efter krisen

I disse coronatider er det meste lukket ned, men i det fine forårsvejr kunne forbipasserende ved Flinteovnen i Rødvig forleden konstatere, at der venter et nyt liv på den anden side af krisen.

På solsiden af Rødvigs vartegn stod en række fine træskærerarbejder og et par gedigne stykker værktøj til offentligt skue. De havde lige fået frisk lak og stod nu og tørrede i den skarpe sol. Sidst på eftermiddagen blev det båret ind i Flinteovnen af en foretagsom ældre mand.

Det var Carsten Hansen, der bor i Strøby Egede, men som i øvrigt har sine rødder i Rødvig. Han er udlært skibstømrer på havnen i Rødvig og var for 34 år siden med til at opføre Flinteovnen i Rødvig - den tredje af sin art. Han er fortsat medlem af bestyrelsen for Foreningen Rødvig Flinteovn.