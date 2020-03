Udstilling om besættelsen på Stevns

I anledning af 80-årsdagen for Danmarks besættelse og 75 år for befrielsen har Stevns Lokalhistoriske Arkiv samlet det materiale, som de har af billeder, plakater, bekendtgørelser, blade, aviser samt illegale aviser.

Udstillingen planlægges åbnet lørdag 4. april kl. 10-13. Herefter kan materialet ses i arkivets åbningstid, som er mandage kl. 15-20 og onsdage kl. 9-12 til og med uge 20. Det er dog under forudsætning af, at den nuværende lukning af arkivet som følge af coronakrisen ikke bliver forlænget ud over de første to uger.