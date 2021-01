Se billedserie Helle Lundsgaard Christensen bor i Strøby Egede og udstiller frem til påske hos Stevnslægerne i Store Heddinge.

Send til din ven. X Artiklen: Udstilling: Vi ser det vi oplever - og oplever det vi ser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udstilling: Vi ser det vi oplever - og oplever det vi ser

Stevns - 16. januar 2021 kl. 16:13 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Helle Lundsgaard Christensen hører til blandt de nyere billedkunstnere på Stevns. For en lille håndfuld år siden flyttede Helle fra Roskilde-området til Strøby Egede. Her har hun indrettet sit atelier i sin bolig - midt i et overflødighedshorn af inspirationskilder tæt på Køge Bugt, Tryggevælde Å, strand, skov, park og Stevns Klint, som hun selv formulerer det.

Hun har således - som så mange andre malere i lokalområdet - naturen som sit primære udgangspunkt, når hun sætter penslen til lærredet. Men det er ikke hendes intention direkte at afbilde bestemte lokationer, for »fotografiapparatet er jo opfundet«. Det giver hende retten til at fortolke, hvad hun ser - og samme frihed tilstår hun gerne til betragteren af sine billeder.

- Mine malerier skal sammen med deres titel skal give dig som iagttager en association til et sted, en historie eller en begivenhed, en oplevelse eller en stemning, der enten har betydet noget for dig, eller som du måske kan se kunne komme til dig. Kunsten lever for den, der ser på den. Den lever ikke i sig selv, siger Helle Lundsgaard Christensen med en let omskrivning af et citat af Pablo Picasso.

Selv formulerer hun forholdet mellem billede og betragter med dette motto: »Vi ser det, vi oplever - og oplever det, vi ser«. Dermed går tilskueren fra en passiv gæst til en aktiv medspiller.

Hendes malerier veksler mellem ekspressive, blide, lette eller dramatisk stemningsfulde udtryk af indtryk fra naturen. Som oftest malet i enten akryl eller olie på lærred.

Et udvalg af dem kan frem til 1. april ses hos Stevnslægerne, der som bekendt bor på Rådhuspladsen i Store Heddinge. I disse corona-tider er det en sjælden mulighed for at opleve kunst på væggene, hvor museer og gallerier må holde lukket. Det bør dog understreges, at der kun er adgang til Lægehuset, hvis man har en aftale.

Hen over årene har Helle Lundsgaard Christensen samlet sig et alenlangt udstillings-CV. Det spænder over udstillinger i små som store virksomheder, offentlige institutioner, kunstforeninger, gallerier, kunstmesser og udstillingssteder med offentlig adgang. Tidligere var hun i årrække med i et galleri- og kunstnerfællesskab i Roskilde.

I 2018 var hun blandt de udvalgte i årbogen: 101 kunstnere, og sidste år blev hun optaget i kunstnersammenslutningen: Åbne Atelierdøre Stevns og Faxe. Senest var hun før jul med i Lokale Juleværker på Stevns.

Til efteråret - nærmere bestemt november - er Helle Lundsgaard Christensen inviteret til at udstille sine nye malerier på Kulturloftet.