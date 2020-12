Udstilling: Naturen kommer tæt på

I Mediehusets stueetage har vi for tiden fornøjelsen af at kigge direkte ind i naturen. Det sørger Dorte Kaas Jørgensen for - hun udstiller 14 akrylbilleder og en enkelt akvarel, der alle kredser om det sanselige i naturens udtryk.

- Klinten var selve begrundelsen for at flytte til Stevns. Det er noget med den måde, at den er klint på. Selv om dens udtryk er foranderligt, så er den samtidig standhaftig og har modstået udviklingen gennem millioner af år - og så står den bare der og er så fantastisk smuk. Når lyset spiller i det hvide kridt og korresponderer med havet og himlen, opstår magien - og det ser forskelligt ud fra gang til gang. Det er ét af de mest spændende steder at arbejde med kontrasterne, der skaber liv og bevægelse i motivet, sagde Dorte Kaas Jørgensen til avisens udsendte, da vi besøgte hende forud for årets Åbne Atelierdøre i august.