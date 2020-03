Udsolgt og venteliste til stor jazzkoncert

Koncerten har været udsolgt i flere uger, og der er oprettet en venteliste i tilfælde af, at der skulle komme afbud til arrangementet.

Faktisk har arrangørerne for første gang solgt billetter på balkonen, hvor der nok er god udsigt, mens det er svært at danse til musikken.

Den store interesse for begivenheden hænger naturligt sammen med de navne, der er på plakaten. Musikken leveres af Kansas City Stompers, der er Danmarks ældste professionelle jazzband med næsten 70 års erfaring. Besætningen har løbende været skiftet ud, men består fremdeles af professionelle danske musikere, der spiller traditionel New Orleans-jazz foruden dixieland, swing, mainstream og bigband.

Navnet stammer fra byen Kansas City, der var et musisk kraftcenter i 30´erne, og var for grundlæggeren: Niels Abild et oplagt navn til orkesteret, som han startede i 1951.