Udskift dit oliefyr - hør hvordan ved et online borgermøde

Mødets dagsorden er at fortælle om mulighederne for at få støtte til at energioptimere boligen - ikke mindst muligheden for at få støtte til at udskifte oliefyr, som der er mange af på Stevns. Baggrunden er den såkaldte bygningspulje, som alle boligejere kan søge om støtte fra. Puljen kan søges fra torsdag 15. oktober.