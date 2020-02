Se billedserie Kommunaldirektør Per Røner lægger ikke skjul på, at situationen ser alvorlig ud for Stevns, hvis ikke udspillet til udligning ændres til fordel for kommunen: - Regeringens udspil skal lægges oven i det underskud, som vi allerede har efter de seneste to budgetrunder. Økonomien kommer ikke til at hænge sammen på sigt - det er stort set umuligt med vore lave serviceniveauer, så kassen må tømmes eller skatten forhøjes markant, siger han.

Udligning rammer Stevns hårdt

Stevns - 05. februar 2020 kl. 12:50 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Partierne i Kommunalbestyrelsen har ikke tænkt sig at blot at godtage regeringens udspil til kommunal udligning, der vil betyde et tab på lige under syv millioner kroner for Stevns Kommune. De vil alle - med en enkelt undtagelse - rette henvendelse til deres partifæller på Christiansborg og bede dem arbejde for en anden fordeling, der bedre tilgodeser kommuner som Stevns. Kun Dansk Folkeparti har ikke planer om at inddrage moderpartiet i Folketinget, fremgår det af en opgørelse lavet af Stevnsbladet.

Torsdag mødes Kommunalbestyrelsen ekstraordinært på et lukket møde for at få en orientering om regeringens udspil og konsekvenserne for Stevns.

I et notat til Kommunalbestyrelsens medlemmer forud for mødet har Økonomisk Forvaltning ridset problemstillingen op. Her konkluderes det, at den nuværende udligning ikke tager tilstrækkeligt højde for de sociale problemer, der er i et landdistriktsområde. Bl.a. konkluderes det, at »Stevns er tvunget til at have serviceudgifter, der mere end 10.000 kroner pr. indbygger lavere end vestegnskommunerne og mere end 2.500 kroner lavere end Region Sjælland, fordi vi trods en effektiv drift ikke har råd til mere«.

»Trods meget lave serviceudgifter rækker indtægterne ikke, og vi har været nødsaget til at vedtage budget 2020 med et samlet kassetræk på 87 millioner kroner for perioden 2020-2023. Det vil få kassebeholdningen ned på et kritisk lavt niveau«, konkluderer notatet.

Penge til Albertslund

Men regeringens udligningsudspil hjælper ikke på disse skævheder. For når hovedstadsudligningen (den interne udligning mellem 34 kommuner i det gamle HT-område) fjernes, mister Stevns 75 millioner kroner, og de øvrige ændringer kan ikke opveje dette tab, hedder det.

Stevns står således til at miste knap syv millioner kroner, mens f.eks. Albertslund på den københavnske vestegn kan se frem til at modtage ekstra 10,3 millioner kroner. Det til trods for, at Albertslund bruger 50.564 kroner pr. borger over 67 år mod 33.988 kroner på Stevns - de tilsvarende tal for skolebørn mellem 6 og 16 år er 83.716 kroner i Albertslund og 57.470 kroner på Stevns.

Det fik i går Venstres Bjarne Nielsen til i et indslag i TV2 Øst at udtale:

- Det virker, som om regeringen favoriserer sine egne socialdemokratiske borgmestre og lader de borgerlige kommuner tage skraldet.

Imens gik folketingsmedlem Jacob Mark (SF) ud med en lidt anden analyse. Han undrer sig over, at Stevns skal betale til reformen, mens Lolland - som han anser for én af landets fattigste kommuner - kun får 35 millioner kroner tilført.

- Noget tyder på, at årsagen er en skævhed i beregningen af boligmassen. Både Stevns og Lolland har kun få almennyttige boliger, men mange private udlejningsboliger. Men de indgår kun med halv effekt. Det må vi have ændret på, skriver han i et opslag på Facebook.

Kommunaldirektør Per Røner lægger ikke skjul på, at situationen ser alvorlig ud for Stevns, hvis ikke udspillet til udligning ændres til fordel for kommunen:

- Regeringens udspil skal lægges oven i det underskud, som vi allerede har efter de seneste to budgetrunder. Økonomien kommer ikke til at hænge sammen på sigt - det er stort set umuligt med vore lave serviceniveauer, så kassen må tømmes eller skatten forhøjes markant, siger han.