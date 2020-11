Personalet og gæster på biblioteket i Strøby Egede har siden åbningen i 2015 lidt under alt for høje indendørs temperatur i sommermånederne. Langt over de 25 grader Arbejdstilsynet foreskriver. Foto: Kenn Thomsen

Udlejer søger afgørelse om erstatning i sag om indeklima prøvet ved Højesteret

Advokat Jeppe Nørregaard fra advokatfirmaet Nørregaard og Mieritz i Køge mener, at mandagens kendelse i Østre Landsrets om en erstatning på 300.000 kroner til Stevns Kommune er juridisk forkert. Som advokat for den tabende part i sagen, Ejendommen Kystvejen 1A ApS, søger han derfor sagen indbragt for Højesteret.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her