Send til din ven. X Artiklen: Ubbesens jagt på fortiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ubbesens jagt på fortiden

Stevns - 01. september 2021 kl. 06:12 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Vedkommende fortælling om hvordan vi bliver dem, vi er - skrevet af Thomas Ubbesen, som bor i Lund i den sydvestligste del af Stevns Kommune.

Den tidligere udenrigsreporter for DR Thomas Ubbesen har begået en kollektiv erindringsbog, »Alle vi børn af fru Brath«, som leger med titelsammenfald med Astrid Lindgrens »Alle vi børn i Bulderby«, og mellem linjerne er der ligheder.

Ubbesens bog anslår fra starten temaet »husker du vor skoletid«, uden barnelykke, men først og fremmest kendetegnet ved stærke, nære og nærgående portrætter af menneskeskæbner.

Spændende tidsrejse

Thomas Ubbesen voksede op i Thy, nordenfjords, og hans beretning fokuserer på den lille forskole med alle-fags-lærerinden fru Brath.

Bogen er det tætteste på en roman, som Ubbesen har skrevet, og det siger ikke så lidt, idet hans journalistik og bøger altid har været båret af den episke fortælling.

»Alle vi børn ...« har en god opdeling i tre afsnit, for mediemanden kan kunsten at strukturere sit stof, og bogen har den gode fortællers overblik: dengang, mellemtiden og nu. Og læseren føres i jagten på »sandheden« om fru Brath og hendes tid gennem historien om opvæksten og klassekammeraterne, og trods 300 siders fortid, nutid og det imellem så farer læseren ikke vild, fordi man har den erfarne journalist som guide på en interessant og spændende tidsrejse.

Kritisk blik på fortid

Metalaget kredser om det at erindre og sammensætte løsrevne fortidsglimt, hvad er man præget af?

Og det, som giver fortællingen nerve, er, at forfatteren evner at se fortiden både med barnets øjne og fra den voksne iagttagers refleksioner og korrektioner. Den kritiske graverjournalist har selvfølgelig testet fru B's historier; nogle godkendes, men ikke de nationalistiske overdrivelser, hvilket giver interessante rettelser til vores allesammens danske fortid.

Man kan læse bogen som et skolehistorisk skrift; som et vidnesbyrd om mødet med voksenverdenen, eller som et kritisk blik på forskellen mellem rig og fattig, accepteret og udstødt.

En pointe i bogen er, at de præmisser, som kan danne en og dermed ens tilværelse, følger med, selv om årene går.

Fru Brath repræsenterer et system, som forskelsbehandler, og gennem Ubbesens imponerende barndomsglimt af død, forarmethed, vold, gryende seksualitet, drengestreger, som bliver til hærværk, og tidsbestemte lege afdækkes et uafrysteligt lag af ondskab, mobning og frygt.

Men der er også sammenhold mod ondskaben, som omtalt i afsnittene om dengang og i nuet, hvor Ubbesen opsøger tidligere klassekammerater for at høre deres version af fortiden, fordi han »holder af at lede efter spor«.

Og dem finder han iblandt smukke landskabsbeskrivelser, som modstykke til de barske erindringssamtaler, som når en, nu voksen, klassekammerat siger: »Der var meget, man ikke talte om. Alt det vigtige«.

Drøm og virkelighed

I dag bor Thomas Ubbesen i Lund på Stevns, og der er få beskrivelser af denne landsdel, og de smelter sammen med forfatterens tåreløse farvel til forne tiders landbrugssamfund til fordel for et usminket opgør med denne sektors nutidige vækstmani.

Mange af Ubbesens barndomskammerater blev dukket af en brutal autoritet og kom aldrig fri af undertrykkelsen. Forfatteren gjorde, som vi ved fra hans mangeårige virke som formidler af krige, konflikter og naturkatastrofer. Og kan man finde kim til det i bogen?

Måske når han fortæller, at det første han gjorde, da familien flyttede til Thy, var at grave en rende i jorden, et vandløb, en kanal til verden, en lille strøm, der førte væk.

Ubbesen fordømmer ikke fru Braths forkvaklede klassesyn, ej heller de andre voksnes indbyrdes fordomme, dog er der ikke megen tilgivelse i beskrivelserne af en voldelig far. Og store dele af lærerinde Braths undervisning er heller ikke glemt, som hendes ønske om at sidde og spise appelsiner ved Genesaret Sø, en drøm Ubbesen opfyldte som substitut for hende mange år senere.

En lære for livet

Thomas Ubbesen kalder sig undervejs i fortællingen for en »selvbestaltet, omrejsende historiker«, og han skal have tak for det, så »alt det vigtige«, som man ikke talte om, da barnesindets frihedstrang blev holdt nede, nu bliver fortalt i historien om »en lærer for livet«.

Det er en lære for livet, og den mand kan jo skrive, så man bliver en del af fortællingen.

"Alle vi børn af fru Brath - en lærer for livet"

Af Thomas Ubbesen

304 sider - Kr. 224,95

Udkommet på Gyldendal