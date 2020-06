Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tyve slog til to gange i landsbyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyve slog til to gange i landsbyen

Stevns - 15. juni 2020 kl. 10:54 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet har registreret to indbrud i Hellested, der begge er foregået i den forgangne weekend.

Det første har fundet sted på Maglehøjvej, hvor tyven er kommet ind igennem en uaflåst bryggersdør, mens husejeren gik og slog græs på ejendommen.

Anmelderen oplyser over for politiet, at hendes mor havde en pung liggende på køkkenbordet, da hun var gået ud for at slå græs en halv times tid lørdag eftermiddag ved 16-tiden - og da hun var lige i hærheden, havde moren ikke låst bryggersdøren.

Da hun anmelderen kommer forbi hos sin mor om aftenen konstaterer de i fællesskab, at pungen er forsvundet, og datteren kontakter straks NETS, der kan oplyse, at Mastercard er blevet benyttet klokken 16.40 i Hårlev, og ligeledes er det blevet benyttet klokken 17 i et supermarked samme sted.

Hver gang er det blevet hævet 300 kroner.

I den bordeaux læderpung var ud over kreditkortet også et kørekort, et gult sygesikringsbevis, nemId, kontanter samt et gavekort på 500 kroner og diverse medlemskort.

På Stærevej har der været indbrud ved at bryde et vindue til et badeværelse op. Der var tydelige trykmærker i karmen, og der var spor af færden i hele huset, da husejer kommer hjem. Alt fremstod gennemrodet.

Tyvene er formentlig gået ud igennem hoveddøren med deres bytte - en bærbar computer af mærket Asus. Derudover var der endnu ikke et overblik over tyvekoster ved anmeldelsen til politiet.

Indbruddet har fundet sted i tidsrummet fredag klokken 17 til søndag klokken 10.50.