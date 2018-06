Tyve gik straks i gang med at lænse kreditkort

To hævekort til Danske Bank er torsdag formiddag blevet stjålet fra en taske, mens taskens ejer opholdt sig på Vesterbro i Store Heddinge for at vise vej til to udenlandske mænd.

Tyveriet er sket lige omkring klokken 11.15 på Vesterbro, hvor den bestjålne steg ud af sin bil for at guide de to mænd og vise dem vej. De er nu mistænkt for at stå bag tyveriet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.