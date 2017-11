Tyve gik ind igennem børneværelse

Et indbrud på Bakkegårdsvej i Strøby Egede har formentlig fundet sted ved, at tyvene er kommet ind ved at bryde et vindue op ind til et børneværelse i huset.

Det er oplyst, at der er stjålet et Ebel Guldur, et Canon D600 spejlrefleks kamera plus taske, et Sigma 18-200 objektiv, en halskæde i hvidguld med et hjerte-vedhæng samt en halskæde i hvidguld med et hjerte vedhæng med en lille brilliant. Derudover er der forsvundet en guldhalskæde med et hjerte vedhæng.