Tyve forsvandt med hårde hvidevarer

En termorude i hovedhuset ind til køkkenet er blevet smadret for at de har kunnet få adgang. Der er efterfølgende formentlig brugt et koben for at bryde vinduet op, hvorefter der har været færden i hele huset - alt er gennemrodet. Skuffer og skabe var brudt op og halet ud.