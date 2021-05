Tyv fanget på fersk gerning efter indbrud

En 46-årig mand fra Litauen med ophold i Danmark blev lørdag aften tilbageholdt af en anmelder på Strandvejen, da den 46-årige blev overrasket i at begå indbrud i et udhus på adressen i Strøby.

Politiet oplyser i desuden deres døgnrapport, at der er konstateret flere stjålne genstande: en radio, en rundsav og en værktøjskasse, og at den tilbageholdte mand er sigtet for indbruddet.